Около 38 тысяч ребят смогут посещать учреждения дополнительного образования Владивостока

9,6 тысяч детей смогут посещать муниципальные учреждения спорта во Владивостоке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 38 тысяч детей примут учреждения дополнительного образования Владивостока после того, как возобновят свою работу. Открытие этих учреждений произойдет 1 октября.

Как сообщает городское управление по работе с муниципальными учреждениями образования, в данном случае речь идет о муниципальных организациях, где воспитанники занимаются бесплатно.

— Более 23 тысяч человек готовы принять детские кружки и секции творческого направления и спортивного профиля. Это, например, Дворец детского творчества, технопарк «Кванториум» и другие. 9,6 тысячи детей смогут посещать муниципальные учреждения спорта и еще 5,1 тысячи — учреждения культуры, в том числе детские школы искусств, — уточняет начальник отдела дополнительного образования Людмила Сухоленцева.

Перечень секций, кружков, школ искусств, где ребята города могут заниматься бесплатно, есть на сайте администрации Владивостока.

Откроются кружки и секции только после того, как пройдут проверку на соблюдение установленных санитарных требований. Занятия в них также должны проходить с соблюдением противоэпидемических мер.

Документ о возобновлении деятельности учреждений дополнительного образования сейчас готовят специалисты Роспотребнадзора.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами.

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