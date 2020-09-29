Движение на дороге Нефтеветка — Кунгасный во Владивостоке будет меняться дважды в день

На дороге Нефтеветка – Кунгасный во Владивостоке уже установлены необходимые дорожные знаки Фото: Администрация Владивостока

Направление движения автотранспорта на участке дороги Нефтеветка — Кунгасный во Владивостоке будет меняться два раза за сутки. Мэрия столица Приморья просит автомобилистов края быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

«С 6 часов утра до 16 часов движение будет осуществляться по направлению от проспекта 100-летия Владивостока в центр города. Во второй половине дня — с 16 часов до 6 часов утра — движение будет открыто по направлению от мыса Кунгасный к улице Нефтеветка с дальнейшим выездом на проспект 100-летия Владивостока в районе стадиона «Строитель», — сообщают представители управления дорог и благоустройства городской администрации.

Такая схема движения, по мнению специалистов мэрии, сможет разгрузить трафик на Некрасовском путепроводе, где ведутся ремонтные работы. Сейчас на участке от пересечения улицы Некрасовской и проспекта Красного Знамени до стадиона «Строитель» работы дорожников идут без полного перекрытия движения по автодороге. От остановки «Молодежная» до стадиона «Строитель» работы уже завершены.

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