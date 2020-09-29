Мэр Владивостока направил поставщиков школьного питания в Беларусь

Мэр Владивостока Олег Гуменюк провел совещание с представителями компаний, поставляющими питание в школы города Фото: Милана СОКОЛ

Глава Владивостока Олег Гуменюк на совещании в администрации города предложил поставщикам питания в школы рассмотреть для приобретения продуктов рынок Республики Беларусь.

— Предлагаем поставщикам изучить продуктовую линейку, которую представляют белорусские товаропроизводители. Речь идет о продукции достойного качества и невысокой ценовой политики, — заявил мэр, который на прошлой неделе побывал в Республике Беларусь в составе приморской делегации.

Как сообщает пресс-служба администрации Владивостока, представителям компаний, которые поставляют продукты питания в муниципальные школы было предложено посетить Беларусь, чтобы на месте изучить предложения рынка и опыт белорусских коллег в вопросе школьного питания.

Сообщается, что сейчас муниципальные школы и детские сады столицы Приморья обеспечивают готовой продукцией семь компаний-поставщиков.

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