Наркоторговец из Приморья может лишиться свободы на 20 лет

Было изъято 600 свертков с метилэфедроном общей массой 200 граммов - это 2 тысячи разовых доз. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Большекаменский» задержали распространителя наркотиков.

Наркополицейские остановили в Большом Камне автомобиль Toyota Wish, в котором обнаружили полимерные свертки с наркотиками синтетического ряда N-метилэфедрон. 39-летний житель города Артема, управлявший машиной, был доставлен в отдел полиции и рассказал, что наркотики собирался продать с помощью тайников-закладок.

Наркотики мужчина хранил в гараже в Артеме

Также задержанный показал полицейским гараж в Артеме, где хранил «товар», который хотел реализовать в городах Большой Камень и Артем. Было изъято 600 свертков с метилэфедроном суммарной массой 200 граммов — это 2 тысячи разовых доз. Наркодилер указал места уже сделанных закладок на территории края.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пунктом «г» частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в крупном размере». Наркоторговец может угодить за решетку на срок до двадцати лет, сообщила пресс-служба ОМВД России по городу Артему.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Задержанный показал места тайников-закладок. Фото: пресс-служба ОМВД России по городу Артему

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