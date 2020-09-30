Лучшие в стране: Калина Молл получила «Оскар» в номинации «Лучший торговый центр» страны

Члены жюри назвали "Калина Молл" самым успешным проектом среди десятков других претендентов. Фото: пресс-служба ТВК "Калина Молл"

CRE Awards – ежегодная профессиональная премия в области коммерческой недвижимости, которая считается самым важным и престижным событием в мире недвижимости. Это некая Олимпиада для отраслевых бизнес-сообществ, в которой мечтают одержать победу все предприниматели. В этом году «золото» в номинации «Лучший торговый центр средней площади» взял ТВК «Калина Молл».

Молодой торгово-выставочный комплекс, введенный в эксплуатацию лишь в прошлом году, заявил о себе громко. За эти месяцы комплексу удалось добиться колоссальных успехов, поэтому наивысшая награда «Золотой кирпич» в торжественной обстановке была передана Приморскому краю.

- В финале за номинацию «Лучший торговый центр» боролись две дальневосточные компании и объект из Сибири. В результате двух этапов отбора «Калина Молл» по оценке независимых экспертов стал самым достойным, и победа наша - рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Дмитрий Макаренко, генеральный директор ТВК «Калина Молл». - Члены жюри, среди которых директора консалтинговых компаний, консультанты по недвижимости, топ-менеджеры ритейла, выбрали самых-самых из десятков претендентов. До последнего никто не знал, кто выиграл. Наш проект посчитали самым успешным. Победитель был объявлен только на церемонии награждения, точно, как на «Оскаре».

Команда проекта продемонстрировала высокий уровень универсальных компетенций – концепция, проектирование, строительство и запуск проекта. Еще на стадии разработки была проделана гигантская работа для того, чтобы привлечь на объект впечатляющий пул арендаторов. А для мировых брендов самое важное – соответствие торгового центра международным стандартам. Кстати, количество именитых компаний было одним из критериев отбора на место победителя.

Старания команды ТВК "Калина Молл2 уже оценили как жители Владивостока, так и Приморья. Фото: пресс-служба ТВК "Калина Молл"

- Среди прочего оценивались: площадь объекта, соотношение общей площади к сдаваемой, окупаемость объекта, интерьер, экстерьер, внешний вид, удобство, паркинг, расположение, качество арендаторов, бренды, - говорит Дмитрий Макаренко. - Нам удалось договориться с известными операторами, которых раньше не было на Дальнем Востоке. Это большой прорыв не только для Приморья.

Очевидно, что это повлияло и на гостевой трафик. Трепетный подход к своему делу уже оценили жители Владивостока, да и Приморского края.

- Эта премия – профессиональная оценка, которая доказывает, что компания из Дальнего Востока может делать проекты, достойные такого внимания. Мы открыли эти двери. А ведь все начиналось с мечты. Мы бесконечно счастливы, что наш труд был по достоинству оценен.

В одном генеральный директор ТВК «Калина Молл» уверен, что ни в коем случае нельзя останавливаться. Доказательство тому – «Золотой кирпич», который теперь в копилке региона.