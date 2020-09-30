ФСБ в Приморье закончило следствие по контрабанде в Китай тигриных и медвежьих лап

Изъятые у китайских контрабандистов лапы медведей Фото: Прокуратура Приморского края

Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против трех граждан КНР по частям 1,3 статьи 258.1 УК РФ «Незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации, их частей, совершенные группой лиц по предварительному сговору», части 3 статьи 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду частей особо ценных диких животных».

В ноябре 2019 года два гражданина Китая приехали в Уссурийск к своему земляку, чтобы забрать и вывезти из России 2 лапы амурского тигра и 44 лапы гималайского медведя. Части животных китаец, по просьбе своих знакомых, купил у местных браконьеров. Сообщники перевезли лапы в село Овчинниково Хасанского района, а затем два контрабандиста попытались перейти через государственную границу в Китай, но были задержаны российскими пограничниками.

Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Приморского края, расследование уголовного дела провели следователями следственного отдела УФСБ России по Приморскому краю. Теперь после вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовное дело направят в Хасанский районный суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14