Коронавирус в Приморье: выявляемость не падает

Пока заболеваемость COVID-19 в Приморье не снижается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Общее число инфицированных коронавирусом в Приморском крае приблизилось к 12 тысячам человек. Об это было сообщено на очередном совещании краевого оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

В данный момент в регионе уже зафиксировано 11752 человека, у которых был обнаружен опасный вирус. За последние сутки медики Приморья выявили еще 73 случая заболевания.

С болезнью с начала пандемии смогли справиться 10210 жителей края — это почти 87% от всего числа заболевших приморцев. С 87 человек диагноз «коронавирус» был снят за последние 24 часа.

Пока заболеваемость COVID-19 в регионе не снижается, констатирует пресс-служба правительства Приморья.

За минувшие сутки погибших от новой инфекции в крае не было. Это уже третий день, когда в сводках нет сообщений о летальных исходах. В список умерших от коронавируса приморцев вошло уже 118 человек.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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