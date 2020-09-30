Владивосток: 14 нарушителей масочного режима выявлено во вторник

Во Владивостоке проверки административных комиссий проходят в различных организациях города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Члены административных комиссий совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии во вторник, 29 сентября, провели проверку 313 организаций Владивостока, осмотрели 312 автотранспортных средств, перевозящих пассажиров в городе, а также побеседовали с 962 жителями краевого центра, которые недобросовестно выполняли требования санитарные требования Роспотребнадзора.

На нарушителей масочного режима было составлено 14 административных протокола, которые далее будут отправлены в судебные инстанции.

Как сообщает городское управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти, такие проверки ежедневно проводятся на рынках, в магазинах, организациях, общественном транспорте, а также в местах массового скопления людей. Нарушители получают предупреждения, а некоторым грозит денежный штраф.

Как и ранее, помимо мониторинга масочного режима, выявляются несоблюдение установленной частотности дезинфекции помещений и подъездов жилых домов.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами.

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