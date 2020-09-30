Чемпион мира по кикбоксингу ищет нарушителей санитарных правил на улицах Уссурийска

К известным спортсменам прислушаются быстрее, считают в администрации Уссурийского округа Фото: pixabay.com

Известные спортсмены Уссурийска начали инспектировать улицы и организации города вместе с членами административных комиссий.

В минувшие выходные дни в рейд по выявлению нарушителей режима особой готовности вышел двукратный чемпион мира по кикбоксингу Александр Захаров. Свою первую беседу о недопустимости нарушения санитарных правил Александр провел в городском парке. Собеседниками кикбоксера стали владельцы небольших торговых точек и их посетители.

— Задача такая: не наказать людей, а объяснить, что есть очень серьезная инфекция — коронавирус. Некоторые люди переносят ее легко, другие болеют тяжело. У меня есть близкие, родные, которые переболели. Простые правила могут защитить от заражения, — прокомментировал свой рейд Захаров.

Пригласить чемпиона в свою «команду» члены административной комиссии решили, потому что посчитали: к рекомендациям знаменитого спортсмена прислушаются с большей вероятностью, чем к обычным сотрудникам. В дальнейшем привлекать спортсменов к этой работе собираются регулярно.

28 сентября в Уссурийске проверили 112 объектов общепита, торговли, бытового обслуживания, базы отдыха, транспорта, связи и финансовые организации. Члены комиссий выявили 9 нарушений, составили три акта и один протокол.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санэпидтребования, в числе которых «масочный режим» и «социальная дистанция» между людьми в общественных местах.

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