Девушка на Mercedes c блатными номерами сбила бабушку во Владивостоке

Женщина попала под колеса на проспекте Красного Знамени Фото: dps_vl

В неприятной ситуации на проспекте Красного Знамени во Владивостоке оказались автолюбительница и пешеход. Причиной происшествия стала банальная невнимательность и несоблюдение правил ПДД. Пожилая женщина попросту решила перейти дорогу в неположенном месте, а водитель ее не заметила.

ДТП с участием Mercedes произошло недалеко от дома № 107 на Красного Знамени. Стоит отметить, что для пешехода проезжей части здесь есть подземный переход, однако многие горожане его почему-то игнорируют, рискуя собственной жизнью.

Водитель люксового внедорожника попыталась оказать пострадавшей первую помощь до приезда врачей. На место ЧП оперативно подоспели сотрудники ГИБДД. Пользователи социальных сетей, обсуждают варианты дальнейшего развития событий.

«Самое странное будет дальше, водитель ПДД не нарушал, но лечить пострадавшего пешехода по закону будет. А вот, чтобы восстанавливать машину за счет пешехода – устанет доказывать и ждать», «Ответственности никакой не будет. По какой статье ее привлечь?? Не предоставление пешеходу преимущества при переходе. При переходе где? В неположенном месте. Виновен сам пешеход. Его там не должно быть» – делятся горожане.

Во всех подробностях предстоит разобраться полицейским

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