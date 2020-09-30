Безопасные дороги: как в Приморье меняется дорожно-транспортная сфера?

Потребность донастраивать все, что касается дорожной инфраструктуры, растет с каждым годом — появляется все больше машин, строят новые дороги, усложняется транспортная система в целом. При этом она касается каждого жителя страны — мы ездим на автобусах, пользуемся каршерингом, ежедневно выступаем в роли пешеходов. Однако, к сожалению, несмотря на то, что с каждым годом в России сокращается количество ДТП, оно все равно остается достаточно высоким.

«Партпроект «Безопасные дороги», опираясь на мнение экспертного сообщества, общественных организаций и региональных общественных советов, всегда выступает на стороне здравого смысла для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность всех участников дорожного движения. Мы поддержали инициативу о передаче сборов от транспортного налога муниципалитетам. Это позволит на местах тратить совершенно другие по объёму денежные средства на содержание улично-дорожной сети в каждом, даже самом маленьком, населенном пункте страны. На достижение этой же цели направлено и предложение Минтранса по корректировке нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», поскольку реконструкция необходима дорогам регионального и межмуниципального значения во всех регионах России», — отметил координатор партпроекта, заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский.

По его словам, высокое качество дорог позволяет пересматривать разрешенный скоростной режим.

«Что же касается федеральных трасс, то здесь в нормативное состояние приведено уже порядка 85% сети и это дает нам повод говорить о пересмотре скоростного режима на современных автомагистралях. Пока он не скорректирован, мы разделяем мнение руководства партии и выступаем против снижения нештрафуемого порога с 20 до 10 км/ч», — подчеркнул Владимир Афонский.

Отдельное направление — работа с законодательством. К примеру, в 2020 году партпроект выступил против идеи повысить транспортный налог для автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже. То есть — для старых машин, которых в России достаточно много. Кроме того, позиция партроекта была учтена в разработанном Правительством законопроекте о запрете высаживать детей из транспорта даже если у них нет денег на проезд. Госдума приняла его весной в первом чтении. Владимир Афонский подчеркнул, что закрыть этот вопрос нужно до зимы. Параллельно «Единая Россия» проводила такие же законы в регионах. Он действует уже в 12 субъектах страны.

«Все вместе мы обсуждали новый профессиональный стандарт инструкторов по вождению автомобиля, который вступит в силу уже 28 октября. Нам удалось настоять на введении регламента установки передвижных комплексов видеонаблюдения. Мы обязательно продолжим работу над регламентом оспаривания штрафов, выписанных по данным таких комплексов. Я абсолютно уверен, что проблемы, влияющие на повышение уровня безопасности на дорогах и непосредственно затрагивающие интересы граждан, должны рассматриваться системно и проходить через широкое общественное обсуждение, быть принятыми гражданским обществом, прежде чем любые, даже самые лучшие, идеи станут законодательной нормой», — считает парламентарий.

В начале года партпроект запустил опрос регионов на тему изменений в транспортной сфере. Из 20 областей прислали около полусотни предложений. К примеру, Липецкая область и Красноярский край предложили снизить скорость в населённых пунктах до 50 км/час. Ульяновская область — до 40 км/час.

Не менее популярным стал вопрос о регулировании деятельности автошкол, Тульская и Пензенская области предложили ввести систему параметров, регламентирующих работу автошкол. А Саратовская область предложила заканчивать ремонт труб под дорогами до начала замены асфальта — чтобы не пришлось снова перекапывать только что отремонтированную улицу.

Помимо решения уже существующих проблем, партпроект будет заниматься и новыми транспортными отраслями.

«В ближайшей перспективе мы будем участвовать в разработке законопроекта по регулированию сервисов каршеринга. Продолжим обсуждение в экспертном сообществе и выработку консолидированной позиции по поправкам Минтранса в Правила дорожного движения. Особенно остро сейчас стоит вопрос регулирования использования средств индивидуальной мобильности (электросамокатов и сигвеев — прим.ред.)», — отметил Владимир Афонский.

По словам парламентария, сейчас партпроект работает над инициативами в пользу детей и многодетных семей.

«Мы готовим ряд предложений, направленных на улучшение качества жизни граждан, например, предоставление льгот на проезд по платным дорогам для многодетных семей. Основополагающей темой нашего партпроекта всегда была и остается детская безопасность. Помимо регулярных мероприятий в рамках акции «Дорога к школе», в этом году мы проверим качество эксплуатации школьных автобусов, а когда позволит эпидемиологическая обстановка — проведем внеклассные уроки для учащихся начальных классов по правилам дорожного движения. Мы постоянно анализируем интересный опыт коллег и транслируем его в регионы», — подчеркнул Владимир Афонский.

В 2019 активисты партпроекта нашли 850 нарушений в организации дорожного движения по пути к школам — речь идет об отсутствии дорожных знаков, разметки освещения. Большинство устранены.

О текущей работе в рамках партийного проекта на территории Приморья рассказал региональный координатор «Безопасных дорог», краевой парламентарий Юрий Корсаков.

«В 2020 году продолжается комплексная профилактическая работа с детьми, их родителями, автолюбителями, слушателями автошкол, контролируется состояние дорожной сети в Приморье и проверяется на соответствие ГОСТам. Хотелось бы отметить наш совместный проект с 2ГИС, в рамках которого разрабатываются и внедряются навигационные карты с безопасными маршрутами для школьников «Дом-школа-дом» - по состоянию на конец сентября, ими оснащены все школы Первореченского района Владивостока, а в ближайшее время они появятся и в других общеобразовательных учреждениях города», - сообщил Юрий Корсаков.

Акцент на образовательную составляющую и воспитание подрастающего поколения имеют и новые проекты в рамках «Безопасных дорог».

«В августе было принято решение о создании отряда юных инспекторов движения (ЮИД) на базе средней школы №82, которые, пройдя специальную подготовку, приступят к образовательной работе среди детей – обучению их правилам дорожного движения. Поддержку юным активистам оказывают педагоги, сотрудники ГИБДД и члены общественного совета партийного проекта «Безопасные дороги». Отряд формируется в настоящее время, в него войдут 8-10 ребят», - подытожил краевой парламентарий.