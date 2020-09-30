Сбербанк провёл «Цифровой день» для представителей власти Находкинского городского округа

В конференции «Цифровой день», организованной Сбербанком, приняли участие глава Находкинского городского округа Тимур Магинский, а также руководители профильных ведомств. Конференция проходила в онлайн-формате. На ней обсудили глобальный тренд — цифровизацию экономики, а также познакомились с современными цифровыми сервисами экосистемы Сбербанка, которые используют для решения инфраструктурных задач регионов.

Представители компаний экосистемы Сбербанка презентовали новейшие разработки, предложили инновационные решения для цифровизации городов. Особый интерес участников вызвал сервис безналичной оплаты питания в школьных столовых компании «Расчетные решения» «Ладошки». Сервис позволяет родителям контролировать питание ребенка в школе и с ранних лет развивать в детях ответственное отношение к финансам. Функционал безналичной оплаты реализован на базе смарт-карты: ребенку выдается пластиковая карта, которой он может расплачиваться за обеды или покупать буфетную продукцию. Баланс карты родители пополняют любым удобным способом — через мобильные сервисы Сбербанка, на сайте Ладошки.дети, наличными через терминалы и банкоматы, а также в мобильном приложении. В будущем рассматривается возможность оплаты питания в столовых прикосновением ладошки, с использованием биометрических данных.

Находка встает на путь масштабной цифровой трансформации. Это одно из ключевых направлений работы в рамках национального проекта "Цифровая экономика", реализуемого в рамках указа президента России Владимира Путина. Сбербанк, как лидер в этом направлении, уже разработал и внедрил ряд продуктов в сферах образования, здравоохранения, транспорта, ЖКХ, госуправления, городском хозяйстве и других.

«Основной целью для нас было познакомиться с продуктами и сервисами Сбера и обсудить их. Мы видим, что многие из них могут помочь сделать жизнь в Находкинском городском округе проще и удобнее. В первую очередь мы обратили внимание на сервис оплаты школьного питания, а также на технологии для создания "умного города”: внедрение видеонаблюдения с использованием технологий искусственного интеллекта для обеспечения безопасности на дорогах и усиления правопорядка в городе. Готовы обсуждать и работать с предложениями», - отметил Тимур Магинский, глава Находкинского городского округа.

Также в рамках цифрового дня было представлено облачное решение БРИС ЖКХ — цифровая платформа для автоматического расчета начислений и учета платежей за коммунальные услуги. Переход на безналичные платежи оптимизирует сферу жилищно-коммунального хозяйства и ускоряет цифровую трансформацию и автоматизацию процессов, что, в свою очередь, позволяет комплексно повысить эффективность городской инфраструктуры.

«Находка - один из ключевых городов Приморского края. Это город-порт, где ежедневно происходит огромное количество экономических процессов. И мы все понимаем, что новые условия и реалии нашей жизни подталкивают нас к тому, чтобы мы активно использовали цифровые решения и технологии, которые в настоящее время есть на рынке, - подчеркнул Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк. - В этом году мы уже провели «Цифровой день» в Правительстве Приморского края и совсем недавно мы с губернатором подписали соглашение, которое затрагивает самую обширную сферу деятельности - от медицины до ЖКХ и экономики, сейчас готовы работать в этом направлении и точечно с городами Приморья».

По итогу работы на «Цифровом дне» было подписано соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и администраций Находкинского городского округа, а также составлена дорожная карта по системам и сервисам, которые внедрят уже в следующем году.