Вакцинация в Приморье идет по плану: от гриппа привились полмиллиона человек

На сегодня уже более 520 тысяч приморцев привились от гриппа Фото: Милана СОКОЛ

В Приморском крае продолжает сезонная прививочная компания. На сегодня уже более 520 тысяч человек побывали в пунктах вакцинации. 27% привитых составляют юные жители края.

Самыми заботящимися о собственном здоровье гражданами проявили себя люди, живущие в краевом центре, а также в Уссурийске, Артеме и Находке. Наимение активными оказались жители поселков Терней, Ольга и села Лазо.

Основная нагрузка по вакцинации легла на районные поликлиники, но и эксперимент с мобильными палаточными пунктами не провалился — там тоже привилось множество желающих.

Пока от намеченного плана медикам Приморья удалось выполнить 47,2%, но впереди еще месяц работы.

Региональное министерство здравоохранения в очередной раз обращается к жителям Приморья с призывом сделать прививку от гриппа прямо сейчас, пока эпидсезон не начался.

— Бывают случаи, когда человек, сделав прививку, все равно заболевает. Причина в том, что антитела, попавшие в организм с инъекцией, развиваются в течение двух недель. Если вы в этот период заболели, значит прививка просто не успела подействовать. Поэтому так важно успеть привиться, — пояснила эпидемиолог минздрава Ирина Повиличенко.

Ну и, конечно, медики вновь напоминают, что прививка от гриппа это способ снизить риск возникновения осложнений, которые могут появиться если на грипп наложится коронавирус. Появление такого опасного «микса» вполне возможно, а эти две респираторные инфекции будут отягощать друг друга.

Напоминаем, что в Приморье до особого распоряжения действует режим повышенной готовности и жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. К ним относятся «масочный режим» и сохранение «социальной дистанции» в местах значительного скопления людей.

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