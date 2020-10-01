«Макдональдс» распахнет свои двери в «Черемушках» на Чуркине

Во Владивостоке ресторан появится раньше, чем в Хабаровске. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сеть ресторанов «Макдональдс» появится в торговом центре «Черемушки». Информация об этом сперва появилась в сети. Повод для этого весьма веский – логотип всемирно известного общепита – золотая буква «M», появилась прямо на входе в ТЦ.

Позже сведения подтвердил корреспонденту VL.ru Андрей Бирюлин, руководитель коммерческого отдела. Он рассказал, что «Макдональдс» распахнет свои двери на Чуркине уже в декабре этого года. Расположен ресторан будет на первом этаже и займет 450 квадратных метров.

Этим летом стало известно о том, что «Макдональдс» решил зайти в два дальневосточных региона: Хабаровский и Приморский края. Во Владивостоке сеть фаст-фуда появится раньше, чем у соседей.

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