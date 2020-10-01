Во Владивостоке беспринципная внучка обокрала зажиточного дедушку на миллион рублей

Более миллиона рублей украла внучка у своего дедушки во Владивостоке Фото: Артем КИЛЬКИН

Прокуратура Ленинского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу против местной жительницы по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная в особо крупном размере».

В марте этого года внучка пришла в гости к дедушке, живущему на улице Спортивной во Владивостоке. Пришла не без злого умысла. Зная, что у родственника 1954 года рождения имеются денежные накопления, которые он хранит дома, внучка решила за его счет поправить свое финансовое положение.

Дождавшись удобного момента, девушка украла из шкафа, где мужчина прятал сбережения, более 1 миллиона рублей.

Несмотря на родственные отношения, пожилой человек все же написал заявление в полицию. В ходе предварительного следствия свою вину внучка признала полностью.

Сейчас уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу. Потерпевшим также заявлен гражданский иск.

Стоит отметить, что наказание девушке по данной части статьи 158 УК РФ грозит суровое — лишение свободы сроком до 10 лет.

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