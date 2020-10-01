В Приморье заработают спортивные учреждения, сауны и танцзалы: постановление опубликовано

В Приморье разрешено возобновить работу краевых спортивных учреждений и физкультурно-спортивных организаций всех форм собственности Фото: Алена МАРТЫНОВА

Очередные послабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сделали власти Приморья. Вновь начинают свою деятельность сауны и банные комплексы, танцевальные залы, а также разрешена работа краевых спортивных учреждений и физкультурно-спортивных организаций всех форм собственности, осуществляющих спортивную подготовку.

Постановление губернатора, вносящее изменения в постановление от 18 марта, опубликовано 30 сентября, а решение было принято на заседании краевого оперативного штаба 28 сентября. Тогда же было решено, что работу начнут учреждения дополнительно образования и профессионального обучения. Естественно, их деятельность должна осуществляться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Напоминаем, что в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

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