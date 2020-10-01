«Как страшно, бедные люди»: в многоэтажке Владивостока случился крупный пожар

Вспыхнул балкон на седьмом этаже Фото: принтскрин видео.

Серьезное ЧП разыгралось вечером 1 октября в доме №4 на улице Ладыгина во Владивостоке. Огонь стремительно охватил квартиру, расположенную на седьмом этаже. Из-за сильного задымления пришлось задействовать звенья газодымозащитной службы. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Тревожный вызов на пульт пожарной охраны Владивостока поступил в 16:59. Очевидцы сообщили о вырывающихся наружу языках пламени с балкона одного из верхних этажей. Буквально спустя 2 минуты к месту происшествия приехали первые пожарные расчеты. Как оказалось, огонь успел распространиться не только на лоджии, но и охватил кухню.

Локазиловать возгорание специалисты смогли в 17:23, а полностью потушить пожар в 17:54. Сама квартира пострадала довольно сильно. Огонь уничтожил 17 квадратных метров, к счастью, обошлось без жертв. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю, в тушении приняли участие 24 человека личного состава и 7 единиц техники.

Пользователи социальных сетей, которые буквально пестрят страшными кадрами происшествия, искренне сочувствуют хозяевам. Людям придется найти внушительные средства на ремонт обгоревшей квартиры, а ведь совсем скоро начнется зима.

«Какой ужас, у одних квартира сгорела, других внизу затопило. Пострадали все», «Как страшно, хоть бы никто не пострадал», «Господи, бедные люди, соболезную вам», «Остаться без жилья и тем более в зиму», – сопереживают горожане.

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