В выращивание морепродуктов в Большом Камне вложат 142 миллиона рублей

На акваферме в Большом Камне будет выращиваться и гребешок Фото: pixabay.com

В Большом Камне появится база для выращивания гребешка, трепанга и ламинарии. Создать ее планирует компания «Аквакультура Л» на территории опережающего развития. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока резидент инвестирует в проект более 142 миллионов рублей и создаст в городе 128 рабочих мест. Предприятие будет выпускать живой гребешок, сушеный трепанг и сушеную ламинарию.

«В рамках проекта мы выполним строительство цеха по разведению гребешка и трепанга, административно-бытового помещения и котельной, а также обустроим склад для хранения снастей и площадку для переработки коллекторов со спатом гребешка. На сегодняшний день на нашем рыбоводном участке уже высажены мальки гребешка и трепанга. Первый урожай ламинарии планируем получить в 2022 году, гребешка и трепанга в 2024 году», — прокомментировал представитель компании Андрей Куликов.

СПРАВКА:

ТОР «Большой Камень» специализируется на судостроении и судоремонте. По данным КРДВ, всего на сегодня инвестиционную деятельность на ТОР «Большой Камень» ведут 20 резидентов. Общий объем инвестиций по соглашениям с КРДВ составляет 262,7 миллиарда рублей. Реализация заявленных проектов позволит создать 15,5 тысячи рабочих мест. Почти 137 миллиардов рублей резиденты уже инвестировали и создали 4,2 тысячи рабочих мест.

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