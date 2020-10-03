Сотрудник ГИБДД некогда помог знакомым приморцам оформить фиктивное ДТП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывший сотрудник ГИБДД из Большого Камня пойдет под суд за подлог. Как рассказали представители СУ СК по Приморскому краю, во время службы полицейский помог своим знакомым оформить и зафиксировать фиктивное ДТП.

Действие развернулось весной 2019 года. Тогда обвиняемый еще занимал должность инспектора ДПС.

- Двое знакомых сотрудника ГИБДД попросили его оформить фиктивное дорожно-транспортное происшествие, которое они сами инсценируют. Полицейский согласился и прибыл на место. Затем внес в официальный документ - определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении заведомо ложные сведения. Указал, что возле дома по улице Лебедева в городе Большой Камень совершено ДТП с участием двух автомобилей, которого на самом деле не было, - сообщили в краевом Следственном комитете.

Таким образом, бывшего сотрудника полиции обвиняют в совершении преступления, предусмотренного часть 1 статьей 292 УК РФ – служебный подлог. Максимальная санкция – лишение свободы на срок до двух лет.

Поскольку участники фиктивного ДТП хотели получить страховку за аварию, в отношении них также возбудили уголовное дело по факту мошенничества (ст. 159.5 УК РФ).