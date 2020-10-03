Пришлось прыгать на капот: у водителя такси во Владивостоке пассажир угнал машину

Мужчина угнал автомобиль у водителя такси. Фото: УМВД по г. Владивостоку

Началось все с того, что в дежурную часть полиции Владивостока поступило довольно странное сообщение. Мол, в центре города на капоте движущегося автомобиля лежит… человек. Озвученные данные машины и ее примерное местоположение помогло полицейским довольно быстро обнаружить схожее авто.

Выяснилось, что интересный способ передвижения на капоте вовсе не был развлечением. Человек пытался предотвратить угон своего автомобиля!

- Полицейские установили, что около полуночи сильно пьяный мужчина (он же подозреваемый) вызвал такси. Однако прибывший водитель отказался везти гражданина из-за его нетрезвого состояния. В момент, когда таксист попытался высадить из салона пассажира, последнему удалось заблокировать двери и начать движение самостоятельно. Пытаясь спасти свой автомобиль, водитель такси запрыгнул на капот. Но это не остановило злоумышленника, он продолжил движение по городу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Владивостоку.

По их словам водитель такси не пострадал. Угонщик же был задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ - «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Его доставили в полицию.

Чуть позже стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 39-летний житель дальневосточной столицы. Ранее его, кстати, привлекали к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. За недавний инцидент на него также составили административный протокол по части 2 статьи 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, поскольку мужчина отказался медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

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