«Ад сегодня опять нас ждет»: важную трассу второй день подряд перекрывают в Приморье

Ремонт дороги в Надеждинском районе кипит в выходные Фото: Милана СОКОЛ

Ремонт дороги в Надеждинском районе Приморья, который ведется с завидным постоянством практически в одном и том же месте, по несколько раз в год, в очередной раз стал причиной масштабной пробки в выходные. В субботу транспортный коллапс начался еще с утра, но даже к позднему вечеру, затор, который растянулся примерно на 20 километров, так и не расформировался. В воскресенье дорожники перекрыли полосу в обратном направлении – в сторону Владивостока. А ведь именно сегодня многие возвращаются в город с дач, судя по всему, вчерашняя пробка может повториться.

Автомобилисты вынуждены часами простаивать в пробке Фото: Милана СОКОЛ

– Ад сегодня опять нас ждет, – отмечают жители Надеждинского района, уставшие стоять в многокилометровых пробках.

Местные жители негодуют из-за перекрытия трассы в часы-пик в выходные, когда движение на трассе крайне интенсивное.

Если с утра в субботу пробка в Вольно-Надеждинское начиналась перед поселком Новый, кстати именно там произошло серьезное ДТП, то после обеда затор растянулся к Шмидтовке.

– Почему такие издевательства стали нормой, почему все это происходит именно в выходные дни, почему мы жители района не можем выехать в свои законные выходные в соседние города? Такое чувство, что дорожники специально издеваются над людьми. Ну неужели нельзя все это делать ночью или в будний день, когда поток в разы меньше? Что вообще происходит?, – высказываются приморцы в местном паблике.

В Воскресенье, по сообщениям очевидцев, в Надеждинске снова перекрыта полоса, но уже в обратном направлении. Рабочие снимают старый асфальт и планируют укладку нового слоя. Пробки опять не избежать. К тому же, во второй половине дня обещают серьезное ухудшение погоды. Тем, кто планирует вернуться в город, стоит заранее учитывать дорожную обстановку.

«Одного не понимаю, что там можно ремонтировать 5 раз в год?», «В город? Это прикол у них такой что ли? Почему не наоборот с учетом загруженности дороги в определенные дни делать то?», «Жители района даже из села выехать не могут. Пробки к вечеру уже с центра», – отмечают обеспокоенные автолюбители.

Дорога здесь ремонтируется с завидным постоянством Фото: Милана СОКОЛ

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