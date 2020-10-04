Видео смерча во Владивостоке на Тихой 4 октября 2020 года

Смерч во Владивостоке Фото: Юлия АХРИМОВА

Завараживающее явление природы наблюдали жители Владивостока днем 4 октября 2020 года - настоящий смерч над бухтой Соболь в районе полуострова Басаргина. Особенно хорошо было видно жителям районов Тихая и Патрокл.

Огромный вихрь поднимает воду в небо, закручивая по спирали. Само торнадо движется над поверхностью бухты в сторону берега.

Первый смерч рассеялся на подходе к суше. Но за ним появился второй такой же.

Тем временем, в городе сильный ливень с грозой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14