Видео смерча во Владивостоке на Тихой 4 октября 2020 года

Смерч во Владивостоке
Фото: Юлия АХРИМОВА
Завараживающее явление природы наблюдали жители Владивостока днем 4 октября 2020 года - настоящий смерч над бухтой Соболь в районе полуострова Басаргина. Особенно хорошо было видно жителям районов Тихая и Патрокл.
Огромный вихрь поднимает воду в небо, закручивая по спирали. Само торнадо движется над поверхностью бухты в сторону берега.
Первый смерч рассеялся на подходе к суше. Но за ним появился второй такой же.
Тем временем, в городе сильный ливень с грозой.
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