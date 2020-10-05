В Приморье завершены поиски пропавшей больше недели назад Раисы Казщук

Женщина ушла за шиповником и больше не вернулась Фото: Милана СОКОЛ

Еще с сентября неравнодушные люди, спасатели и полиция разыскивали пожилую жительницу Партизанска, которая ушла одна в лес. 81-летняя женщина решила набрать шиповника, однако назад так и не вернулась.

Раиса Алексеевна ушла из дома, расположенного на улице Мирошниченко, 26 сентября. Надела резиновые сапоги, яркую ветровку и бриджи, прихватив с собой ведро для сбора дикоросов. И с того моменту женщину никто не видел. Родственники, обеспокоенные за ее судьбу, обратились не только в полицию и МЧС, но и во всевозможные новостные паблики. К поискам бабушки присоединились волонтеры.

Время шло, а найти женщину так и не удавалась. Не помогла даже яркая одежда, которую можно было приметить издалека. Накануне из Партизанска пришла печальные новости, Раису Алексеевну нашли в лесу спасатели, но помочь ей уже не смогли. Редакция выражает соболезнования родственникам погибшей, на этом поиски завершены.

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