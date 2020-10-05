Президент FESCO пожаловался в прокуратуру на сотрудницу ВМТП

1 октября более полутора тысяч портовиков вышли на собрание в поддержку генерального директора Заирбека Юсупова. Фото: пресс-служба ВМТП

Первичная профсоюзная организация Российского профсоюза докеров ПАО «ВМТП» обратилась с официальным письмом к членам наблюдательного совета, президенту транспортной группы FESCO Аркадию Коростелеву и председателю совета директоров компании Лейле Маммедзаде. В обращении трудовой коллектив ВМТП требовал предоставить информацию о причинах увольнения генерального директора Заирбека Юсупова, а также документы о якобы ухудшающейся финансовой ситуации на предприятии.

По данным профсоюзного объединения, Аркадий Коростылев направил заявление прокурору Приморского края, где указал, что изложенные в письме требования выходят за пределы интересов трудового коллектива ВМТП и сам факт возникновения подобных вопросов должен быть рассмотрен прокуратурой. Президент FESCO предлагает провести проверку действий и. о. председателя профсоюза докеров Е. В. Хорошун на предмет наличия состава уголовного преступления.

На некоторое время работа ВМТП была приостановлена. Фото: пресс-служба ВМТП

В сообщении пресс-службы ВМТП отмечается, что коллектив Владивостокского морского торгового порта — это 2500 работников, которые составляют 71% всей Транспортной группы FESCO. Так же говорится, что юридическая служба ПАО «ВМТП» окажет правовую помощь и выступит в защиту каждого сотрудника предприятия, которому угрожают иностранные и российские граждане из числа топ-менеджеров FESCO.

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