Седьмой танкер «Афрамакс» начали строить в Приморье на ССК «Звезда»

В блоке корпусных производств провели первую резку металла для деталей будущего судна. Фото: пресс-служба ССК "Звезда"

Строительство седьмого танкера типа «Афрамакс» началось на судостроительном комплексе «Звезда» в Приморье. В блоке корпусных производств прошла первая резка металла для деталей будущего судна. Всего ССК «Звезда» в Большом Камне планирует выпустить 12 танкеров серии «Афрамакс». В работе сейчас находятся шести из них, сообщает пресс-служба предприятия.

«Головное судно серии спущено на воду и проходит ходовые испытания. Танкеры типа „Афрамакс“ дедвейтом 114 тысяч тонн, длиной — 250 метров, шириной — 44 метра станут первыми судами такого типа, построенными в России. „Афрамаксы“ предназначены для перевозки сырой нефти в неограниченном районе плавания благодаря энергетическим установкам, которые работают на экологически чистом топливе — сжиженном природном газе», — сообщают представители судоверфи.

15 сентября начались ходовые испытания танкера «Владимир Мономах», первого судна типа «Афрамакс», построенного на «Звезде».

СПРАВКА:

Судостроительный комплекс «Звезда» создается консорциумом во главе с НК «Роснефть». Сегодня портфель заказов судоверфи составляет более 50 судов, с учетом опционов — 59. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тысяч тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14