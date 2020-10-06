За сутки во Владивостоке провели почти тысячу бесед о COVID-19

Административные комиссии во Владивостоке проверяют также общественный транспорт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первый день начавшейся недели, 5 октября, члены административных комиссий, работающих во Владивостоке по выявлению нарушений санитарных требований, сумели проверить 288 организаций торговли и 337 единиц общественного транспорта. Проверяющие составили на нарушителей 14 протоколов и провели 982 профилактические беседы о необходимости ношения масок, соблюдения социальной дистанции и использования антисептиков.

Напомним, 17 административных комиссий работают в столице Приморья в ежедневном режиме. Совместно с ними организации, предприятия, жителей и гостей города проверяют на соблюдение требований Роспотребнадзора сотрудники правоохранительных органов.

«Призываем горожан не пренебрегать действующими санитарными требованиями. Их нужно соблюдать ради недопущения распространения коронавируса», — обращаются к владивостокцам представители оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Как и ранее в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны в обязательном порядке соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции» между гражданами в 1,5 метра.

По данным приморского управления Роспотребнадзора, сейчас эпидобстановка в регионе ухудшается. За последние сутки зарегистрирован 81 случай заражения новым вирусом. Всего в крае выявлено 12204 человека заразившихся коронавирусом.

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