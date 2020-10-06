Волонтеры Приморья, помогающие людям во время эпидемии, получают награды

Награждение волонтеров-участников акции #МыВместе и федерального проекта «Волонтеры Конституции» Фото: пресс-служба правительства Приморского края

В Приморском крае вручают награды волонтерам за участие в акции #МыВместе и федеральном проекте «Волонтеры Конституции». Добровольцы приобретали и доставляли продукты питания и товары первой необходимости, привозили бесплатные продовольственные наборы тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Как сообщает пресс-служба правительства Приморья, награждения проходят в разных муниципалитетах региона.

Торжественная церемония прошла в Партизанске, где были отмечены 22 волонтера. Так, например, Ольга Мосиенко получила медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» от президента России. От губернатора края благодарности получили Екатерина Борунова, Максим Радов и Ольга Баязитова.

Вручение наград прошло также в Арсеньеве. Так должное отдали 57 волонтерам. Глава городского округа Владимир Пивень вручил памятную медаль от президента России Антону Мягкову и благодарности губернатора Приморья за участие в проведении акции #МыВместе Марине Новак и Елене Кухарь. За помощь в организации и проведении федерального проекта «Волонтеры Конституции» благодарности получили Людмила Богданова и Ирина Мурашкина.

В Яковлевском муниципальном районе благодарственные письма от главы края Олега Кожемяко вручили Светлане Дегтярь, Сергею Шилову, Наталье Шиловой и Ксении Кафановой. Всего были награждены 19 добровольцев.

В Чугуевском округе от губернатора благодарственные письма вручили Елизавете Вылегжаниной и Юлии Шаторной. Награждено 25 волонтеров.

— Активная гражданская позиция во время борьбы с распространением коронавируса — это то, что объединило в волонтерском центре людей самых разных возрастов и профессий. Добровольцы всячески помогали гражданам из групп риска, в том числе пожилым людям, — рассказала директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

Награждения волонтеров продолжаются, в ближайшее время они состоятся в Артеме, Фокино, Большом Камне, Лучегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Шкотовском, Михайловском, Кировском, Черниговском районах.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и «социальная дистанция» между гражданами в местах значительного скопления людей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

vl@phkp.ru или +7 914 975-14-14