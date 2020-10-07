Бомбардировщик в кювете. ДТП с участием Су-24 произошло в Приморье

В Приморье бомбордировщик оказался в кювете из-за неудачной транспортировки. Фото: Инстаграм-паблик arstv

Дорожно-транспортное происшествие с участием военного самолета произошло 6 октября в районе села Анучино в Приморье. Инцидент случился на трассе Осиновка — Рудная Пристань. Водитель КамАЗ, который буксировал фронтовой бомбардировщик Су-24, не справился с управлением и боевая машина оказалась в кювете.

Возможно, самолет уже был списан или отправлялся на ремонт: у машины были сняты крылья и хвостовой киль. Однако официальной информации на данный момент от военных не поступало.

СПРАВКА:

Су-24 — советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях. Немодифицированная версия самолета снята с вооружения в 2016 году. Модифицированная версия Су-24М постепенно заменяется фронтовым бомбардировщиком Су-34 в частях ВКС России.

Водитель тягача буксировавшего самолет не справился с управлением. Фото: Инстаграм-паблик arstv

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