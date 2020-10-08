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Общество

В Уссурийске чаще всего нарушают санитарные правила организации, работающие с деньгами

Каждое седьмое предприятие города, из проверенных административной комиссией, имеет нарушения
Никита СЕРГЕЕВНикита СЕРГЕЕВ
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Соблюдение санитарных требований обязательно для общественного транспорта

Соблюдение санитарных требований обязательно для общественного транспорта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На каждом седьмом предприятии Уссурийска, проверенном во вторник, 6 октября, административными комиссиями были зафиксированы нарушения санитарных правил.

— Несмотря на то, что проверки проводятся уже полгода, до сих пор есть предприятия, где ничего не слышали о санитарных правилах, которые необходимо соблюдать в условиях пандемии, — возмущены члены административной комиссии.

Как оказалось, хуже всего соблюдают требования Роспотребнадзора финансовые организации. В организациях микрозаймов, ломбардах и даже в банках проверяющие нашли 9 нарушителей. На улице Краснознаменной в компании, оказывающей коллекторские услуги, не было дезинфицирующих средств и антисептиков, не измеряли температуру сотрудникам. То же самое обнаружили на улице Чичерина в микрофинансовой фирме, к тому же отсутствовал запас перчаток и масок для работников.

Нарушаются санправила и на общественном транспорте Уссурийска. В список нарушителей попали водители автобусов на маршрутах №№ 2,23,108. Один из водителей такси не пользовался маской, перевозя пассажиров, за что может быть оштрафован на сумму от 3 до 5 тысяч рублей.

6 октября члены административных комиссий составили в общей сложности 16 протоколов. 6 из них пришлось на пассажиров и водителей общественного транспорта.

По данным пресс-службы уссурийского городского округа, за месяц комиссия проверила 381 автомобиль, перевозящий пассажиров. Были обнаружены 52 нарушения санитарных правил. По каждому нарушению составлены административные протоколы.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона действует режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» в местах значительного скопления людей, а также сохранение «социальной дистанции».

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