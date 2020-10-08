Мэрия Владивостока объяснила исчезновение гранитных лавок с площади

Знаменитые лавки отправились на склад муниципального Управления по благоустройству Фото: Сергей БАЛАНОВ

Стало известно, куда с площади Площадь Борцов Революции Владивостока исчезли скандально прославившиеся на всю Россию гранитные лавки.

По данным пресс-службы администрации столицы Приморья лавки и вазоны временно отправились на склад муниципального Управления по благоустройству. Решение убрать малые формы было принято в связи с протестами граждан.

"В настоящее время проводится проверка правомерности закупки лавочек и вазонов. Решение о дальнейшей судьбе лавочек будет принято администрацией города совместно с общественностью и профессиональным сообществом", - говорится в сообщении.

Пока неясно, как долго собираются хранить возмутившие горожан гранитные скамьи на закрытой территории. Напомним, злополучные лавочки обошлись бюджету города в 11 миллионов рублей.

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