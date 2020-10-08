Осенью Владивосток станет зеленее

В этом году в приморской столице появились десятки новых клумб и сотни деревьев. Фото: vlc.ru

Специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий» даже осенью занимаются озеленением Владивостока. Планы амбициозные: до зимы нужно высадить еще более тысячи деревьев и почти восемь тысяч кустарников. Работы проходят в рамках реализации новой концепции озеленения, разработанной по инициативе главы города Олега Гуменюка.

В этом году в районе транспортной развязки на площади Баляева появилась световая надпись «Владивосток», теперь же возле нее высадили голубые ели и гортензии. Голубые ели также украсили Фирсовскую развязку. Клены, вязы и лиственницы появились на улицах Русской, Енисейской, Луговой, Бородинской.

- Посадка деревьев лиственных и хвойных пород и кустарников запланирована в сквере на Магнитогорской, а также на Пихтовой, Фастовской, Сахалинской и других улицах города, – рассказали в управлении дорог и благоустройства.

В октябре у специалистов по благоустройству особенно много работы. Начнется подготовка цветников и зеленых насаждений к зиме, на городские клумбы высаживают луковицы тюльпанов различных видов. Нужно, чтобы они прошли период зимнего покоя в земле. И уже будущей весной во Владивостоке зацветут 80 тысяч тюльпанов.

В этом году во Владивостоке появилось дополнительно 19 новых клуб. Таким образом, их число в городе выросло до 134.

- На клумбах и цветниках нашего города высажено в этом году почти 400 тысяч цветов. Ассортимент цветочной рассады большой. Своим великолепным цветением и яркой окраской радуют агератум, бегония вечноцветущая, виола, ирезине, колеусы, георгины, пеларгония, петуния, калибрахоа, сальвия, тагетес, цинния, фестука, канны, капуста декоративная, флоксы, лаванда, остеоспермум, гвоздика, цинерария и многие другие цветы, – подчеркнули специалисты.

Всего в парках, скверах и вдоль дорог в этом сезоне появились тысячи новых деревьев и кустарников, установлено 30 топиарных фигур, сейчас ведется монтаж арт-объектов. В числе последних – утки-мандаринки на улице Успенского, креветка и гребешок на набережной Спортивной гавани. Работы по установке таких фигур будут продолжены.