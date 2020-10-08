Два больших склада в двух городах Приморья сегодня охватило пламя

Пожар на складе в Уссурийске. Фото: Инстаграм- паблик vdk_news

Сразу два серьезных пожара произошли в Приморье сегодня, 8 октября. В частном секторе на улице Андреевская в Большом Камне загорелось складское помещение ООО "Рыбзавод Большекаменский" .

Сигнал на пульт пожарно-спасательного гарнизона города поступил в 15:22. Уже через 6 минут пожарные были на месте возгорания и определили, что горит кровля здания. Были эвакуированы 20 человек. К 16:30 пожар был локализован на площади 300 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Приморскому краю, пострадавших нет. Пожар тушили 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

А в Уссурийске полыхнул склад кожаного сырья. Там локализовать огонь удалось в 14:53, информирует МЧС. Пожар был весьма внушительный: общая площадь возгорания составила 7000 квадратных метров. Тушение осложнялось еще и тем, что пламя распространилось в пространстве под крышей склада. Пришлось задействовать на тушении 48 огнеборцев с 16 единицами техники. Борьба с огнем продолжалась более 4 часов. Обошлось без пострадавших.

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