Комедию «Афера» о продленной самоизоляции снимет МТС Медиа

Главные герои комедии «Афера» - три брата, которые живут в деревне. Фото: пресс-служба ПАО «МТС» в Приморском крае

Российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов МТС Медиа сообщила о начале производства комедии под названием «Афера». Лента будет рассказывать о жителях деревни, нашедших выгоду в карантинной изоляции и не желающих от нее отказываться.

Главные герои три брата, которые своими выходками много лет держали в страхе поселок. Все изменила пандемия: братья заперлись в своем доме, а жители впервые за много лет почувствовали себя спокойно. Когда самоизоляцию отменили, односельчане приняли решение не сообщать об этом братьям. Так начинается большая афера с участием всей деревни из двух сотен человек.

Роли братьев исполнят Александр Волохов, Данил Стеклов и Артем Гайдуков. Также в проекте заявлены Сергей Степин, Татьяна Лялина, Наталия Санько, Игорь Царегородцев и Светлана Листова.

на съемках фильма "Афера". Фото: пресс-служба ПАО «МТС» в Приморском крае

Режиссером картины стал Михаил Старчак («Полярный», «СашаТаня», «Зайцев +1»).

Премьера 10-серийной комедии запланирована на 2021 год в онлайн-кинотеатре МТС ТВ.

— «Афера» — актуальная история с позитивным взглядом на трудное для многих время. Пандемия коронавируса отразилась на жизни всех людей, в том числе, живущих в отдаленных уголках России. Помимо всех трудностей, герои сериала нашли и положительную сторону в самоизоляции. Это еще одно напоминание нам всем, чтобы не опускать руки перед трудностями, которые стали повседневной реальностью, — рассказал вице-президент по развитию медиабизнеса компании МТС Игорь Мишин.

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