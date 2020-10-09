Главврач приморского перинатального центра Татьяна Курлеева стала «Отличником здравоохранения»

Татьяна Курлеева. Фото: предоставлено отделом агитационно-пропагандистской работы Приморского регионального отделения партии «Единая Россия»

Приморская медицина вновь получает заслуженные награды на высшем уровне. Главный врач краевого перинатального центра, главный акушер-гинеколог края, заслуженный врач Российской Федерации, региональный руководитель федерального проекта «Здоровое будущее», к.м.н. Татьяна Курлеева награждена знаком «Отличник здравоохранения».

В здравоохранении Приморья она работает более 30 лет, пройдя трудовой путь от рядового врача акушера-гинеколога до руководителя одного из крупнейших учреждений здравоохранения региона – краевого перинатального центра. Татьяна Курлеева возглавляет врачебные консилиумы по акушерской тактике ведения наиболее тяжелых и акушерских больных в регионе.

Совместно с коллективом координатор партийного проекта «Здоровое будущее» занимается научно-исследовательской деятельностью, привлекая к совместной работе сотрудников кафедры Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного медицинского университета. Она является постоянным участником общероссийских и международных медицинских конференций и вебинаров, научно-практических конференциях, съездах и семинарах по обмену опытом. Имеет 57 печатных работ, опубликованных в российских и международных медицинских сборниках, подготовила более 50 врачей, чьи имена теперь известны далеко за пределами Владивостока и Приморья.

Благодаря Татьяне Курлеевой на базе Приморского краевого перинатального центра был открыт единственный уникальный на всю страну дневной стационар интенсивного обследования беременных женщин - это позволило существенно повысить качество оказания медицинской помощи в регионе и снизить перинатальные потери.

Краевой перинатальный центр признан лауреатом национального конкурса «Лучшие родильные дома России» и включен в национальный реестр «Ведущие учреждения здравоохранения России».