Огромные пробки во Владивостоке из-за Некрасовского путепровода продлятся минимум до 15 октября

Утром 9 октября дорога к Некрасовскому путепроводу была для многих настоящим адом. Фото: instagram.com/blog_vladivostok

Администрация Владивостока объявила о приблизительных сроках окончания асфальтирования Некрасовского путепровода.

Практически 4 месяца из-за частично перекрытой важнейшей дорожной артерии города владивостокцы — и те, кто имеет автомобиль, и «безлошадные» — терпят весьма существенные неудобства. По утрам и вечерам красная расцветка проспекта 100-летия Владивостока на картах автомобильных пробок стала традиционной. Тысячи горожан ежедневно опаздывают на работу, пропускают важные встречи, заваливают дела, теряют время и нервы в заторах. И, конечно же, нельзя забыть о проблемах людей, которым требуется помощь экстренных служб: разнообразных «авариек», пожарных или скорой помощи.

Об очередном утреннем транспортном коллапсе на этом участке дороги «КП» писала буквально этим утром.

«Сейчас движение на участках по правой стороне открыто, рабочие подрядной организации готовят к асфальтированию участка с левой стороны. Учитывая утреннюю пробку, проезд был расширен. Также для удобства автомобилистов стык между заасфальтированным участком и нарезанными картами подсыпан асфальтовой крошкой, движение осуществляется в два ряда», — успокаивает горожан в дневном сообщении управление дорог и благоустройства.

Подрядная организация уже завершила асфальтирование дороги по направлению за город. Асфальтирование всей проезжей части мостового перехода планируется завершить до 15 октября. Это означает, что в режиме стресса из-за Некрасовского путепровода Владивостоку предстоит находиться почти неделю... если, конечно, планирование верное.

Когда будет уложен асфальт, рабочие приступят к бетонированию краевых полос и монтажу барьерного ограждения.

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