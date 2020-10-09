Обучиться новым специальностям смогут приморцы, оставшиеся из-за коронавируса без работы

Приморцы, пострадавшие от COVID-19, смогут повысить профессиональные компетенции Фото: Мария ЛЕНЦ

1100 жителей края, пострадавших от COVID-19 в профессиональном плане, смогут бесплатно обучить востребованным сейчас в Приморье специальностям в рамках дополнительной программы поддержки. Организовали программу Министерство просвещения РФ, Приморский краевой институт развития образования с привлечением инфраструктуры Союза «Молодые профессионалы ( WorldSkills Russia)».

Стать участниками программы и повысить профессиональные компетенции смогут:

— приморцы, которых собираются уволить с работы из-за ликвидации организации, прекращения деятельности ИП или сокращения численности и штата работников;

— выпускники высших и средних профессиональных образовательных организаций, завершившие обучение в этом году;

— те, кто стоит на учете в службе занятости населения и признаны безработными, а также обратившиеся за содействием в поиске работы после 19 марта 2020 года.

Обучать эти категории граждан будут на базе восьми образовательных организаций края. Можно будет выбрать занятия из 22 профессиональных направлений, среди которых фотография, реклама, веб-дизайн, парикмахерское искусство, электромонтаж, предпринимательство, сварочные технологии, администрирование отелей и многие другие.

Заявление на обучение можно подать на сайтах «Работа в России» и «Союз «Молодые профессионалы».

Министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая сообщила, что дополнительный комплекс мер по переобучению и подготовке будет реализован по краткосрочным программам, в том числе с применением дистанционных технологий. Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должнысоблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых "масочный режим" и "социальная дистанция" между гражданами.

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