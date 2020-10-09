Школы и коронавирус: ответы дает министр образования Приморья

Работа школ в условиях коронавируса претерпела значительные измениния Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр образования Приморья пообщалась с руководителями профильных управлений администраций муниципалитетов на селекторном совещании. Наталья Бондаренко поставила задачу информировать родителей обо всех процессах, происходящих в школах в связи пандемией. По мнению министра, лишь так можно снимать существующую в обществе напряженность из-за распространения и не допускать вспышек паники.

— В министерство поступает очень много обращений от родителей, учителей, директоров школ, на которые подчас сложно оперативно ответить из Владивостока. Они касаются конкретной ситуации в отдельном образовательном учреждении где-нибудь в Кировке, Ольгинском районе, Уссурийске или другой территории. Все это говорит о том, что следует быть более открытыми, информировать граждан о происходящем, — подчеркнула Бондаренко.

Особо была отмечена ситуация, когда в школе обнаруживают инфицированного COVID-19 учителя или ребенка. В этом случае нужно подробно разъяснить родителям как будет далее функционировать учебное заведение. Будет ли класс или несколько классов, а может быть и школа переведены на дистанционное обучение.

Другой немаловажной темой стали осенние каникулы. Министр образования напомнила, что определять свой учебный график должны сами школы.

— Но нужно понимать, что мы не можем быть пожизненно на каникулах. Если сейчас начнем отдыхать, что будем делать в ноябре? Не надо поддаваться панике. Подумайте, как выстроить образовательный процесс, — сказала Наталья Бондаренко.

Министр напомнила собравшимся о необходимости внедрения очно-заочной формы образования там, где это возможно. Например, для уроков рисования и ОБЖ.

Коснулся разговор и жалоб на питание в школах. По количеству обращений родителей по питанию лидером является Владивосток, следом идут Находка и Артем. Большинство жалоб не на качество еды, а на короткие 10-минутные перерывы, отпущенные на прием пищи.

— Ни один ребенок не успеет дойти до столовой, поесть и вернуться обратно. В результате и дети голодные, и еда попадает в урну. Такого быть не должно. Столы должны быть чистые, еда съедобной. Не так, что омлет приготовили в 8.00, а подали в 10.40, — сказала министр.

Руководитель краевого образования сообщила, что в сейчас ведутся проверки с участием специалистов ведомства по проверке школьных столовых. Мониторинг уже осуществлен в некоторых образовательных учреждениях Владивостока и скоро начнется в других городах и районах Приморья.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и «социальная дистанция» в местах скопления людей.

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