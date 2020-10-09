Под крылом РРПК: с берега Щитовой вывезли свыше пяти кубов мусора

РРПК завершила первый сезон экомарафона «Чистый берег». Фото: предоставлено РРПК

Волонтеры провели завершающий в текущем сезоне субботник на побережье бухты Щитовой в рамках экологического марафона «Чистый берег». В этом году под свое крыло бухту взяла под свое крыло Русская Рыбопромышленная Компания, которая смогла при поддержке Административно-территориального управления Ленинского района Владивостока не просто организовать уборку территории, но и сделала такие мероприятия регулярными. Более того, в РРПК обещают, что марафон продолжится и в следующем сезоне.

В рамках марафона этот субботник стал третьим и завершающим в этом сезоне. В этот раз на уборку побережья популярного места отдыха вышли старшеклассники и учителя школы № 8. За несколько часов работы с прибрежной зоны отдыха было вывезено свыше пяти кубометров мусора.

«Радует, что на протяжении всего проекта с нами неравнодушная молодежь. Ребята откликаются на каждый наш эковыезд, и с каждым разом желающих сделать берег чистым становится больше, - отметил генеральный директор ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» Виктор Литвиненко. - Мы выражаем благодарность каждому участнику и хотим обратиться ко всем гостям и жителям Приморья с просьбой бережно относиться к природе нашего края».

В рамках Экологического марафона РРПК запланировала комплекс мероприятий, направленных на защиту окружающей среды и экологическое просвещение. Фото: предоставлено РРПК

Для участников мероприятия РРПК организовала доставку к месту работ и обеспечила их всем необходимым для уборки территории, организовала вывоз мусора. Кстати, именно благодаря Русской Рыбопромышленной Компании на берегу Щитовой в этом году появились шесть мусорных контейнеров, а также мотивационные плакаты, напоминающие о необходимости бережного отношения к природе.

В завершение субботника всех участников мероприятия ждал пикник и награждение, где представители РРПК отметили самых активных участников, вручили благодарственные письма, а также рассказали о дальнейших планах. С ноября мероприятия перейдут в образовательный формат: в ближайшее время пройдет конкурсов детского рисунка и экологических проектов среди учащихся школ города, экологические квесты для молодежи и экологические уроки в образовательных учреждениях.