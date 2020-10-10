13-летний школьник из Владивостока разбился, упав с 15 этажа высотки

13-летний подросток упал с 15 этажа многоэтажки во Владивостоке. Фото: VL.ru

8 октября во Владивостоке на улице Крыгина с балкона многоэтажного дома упал 13 летний школьник. Полиция и следователи Следственного комитета устанавливают обстоятельства случившегося.

Как сообщает VL. ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, на 15 этаже здания находились трое подростков. Один из ребят неожиданно свесился через перила. Удержать его за ногу попытался товарищ, но мальчик упал с балкона и разбился.

Полиция уже обнаружила написанную погибшим записку, в которой он сообщает, что любит родных и просит купить младшей сестре подарок на накопленные им 500 рублей. В записке подросток сообщил пароль к своему телефону, чтобы можно было ознакомиться с его содержимым.

По факту гибели школьника проводится доследственная проверка.

Трагедия разыгралась на улице Крыгина. Фото: VL.ru

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