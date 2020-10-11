Количество заболевших короновирусом в Приморье снова скакнуло вверх

Коронавирус в Приморье Фото: Сергей БАЛАНОВ

За минувшие сутки в Приморье выявлено 89 новых случаев коронавируса. Это на три больше, чем сутками ранее. В целом ежедневное количество заболевших растет в Приморье уже на протяжении двух недель.

Всего с начала эпидемии заразился 12 621 житель края. Выписано из ковидных госпиталей 59 человек, всего выздоровевших - 10 758.

Новых жертв вируса нет, всего от COVID-19 в регионе умерло 122 человека.

Напоминаем, в Приморье до особого распоряжения главы региона продолжает действовать режим повышенной готовности. Жители края должны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, среди которых «масочный режим» и «социальная дистанция» в местах скопления людей.

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