Во Владивостоке школьник выстрелил себе в пах

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Врачи «скорой» доставили в больницу несовершеннолетнего жителя Первомайского района с серьезным пулевым ранением в область паха. На улице рядом с пострадавшим был обнаружен пневматический пистолет.

О происшествии в полицию сообщили медики городской больницы, куда и был доставлен 16-летний пострадавший. Стало известно, что школьник возле одного из домов на Героев Хасана случайно выстрелил в себя из пистолета и повредил половые органы.

Пострадавший с пулевым ранением незамедлительно был госпитализирован в хирургическое отделение, где ему оказали необходимую помощь. Врачи скорой также передали медикам больницы обнаруженный рядом с подростком пневматический пистолет, о чем также было доложено в полицию.

Отметим, несчастный случай произошел, по данным источника, еще летом. По его итогам полиция проводила проверку, однако ее результаты редакции неизвестны.

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