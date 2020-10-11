«Да сколько можно»: федеральная трасса в Приморье снова стоит

Пробка в Кипарисово. Фото: instagram.com/nadega.inform

Приморские автолюбители снова жалуются на пробки на федеральной трассе. На этот раз затор образовался в районе Кипарисово в сторону Владивостока. Очевидцы сообщают, что простоять здесь сейчас придется минимум полчаса.

Причина – продолжающийся ремонт федеральной трассы. Подобные заторы образуются здесь каждый день последние несколько недель.

Пробка в Кипарисово. Фото: Яндекс-пробки

Кроме того, судя по данным сервиса «Яндекс-пробки», еще один затор сейчас наблюдается из Владивостока в сторону Вольно-Надеждинского, в поселке сейчас тоже ремонтируют дорогу.

Пробка в Вольно-Надеждинском. Фото: Яндекс-пробки

Во самом Владивостоке все дороги «зеленые» кроме одного пресловутого направления. Продолжается ремонт Некрасовского путепровода в сторону центра. Несмотря на то, что сегодня выходной, пробка в центр начинается с Магнитогорской.

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