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Житель Чугуевки зарезал своего собутыльника за обидные слова

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы
Василий ПОЛИКАРПОВВасилий ПОЛИКАРПОВ
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Мужчина зарезал своего собутыльника во время словесной перепалки

Мужчина зарезал своего собутыльника во время словесной перепалки

Житель Чугуевки зарезал своего собутыльника во время распития алкоголя. Причиной ссоры, закончившейся смертью, стали обидные слова, высказанные в адрес 47-летнего мужчины, который и выхватил нож.

10 октября в квартире дома по улице Молодежная в селе Чугуевка произошло убийство 33-летнего мужчины. Следователи возбудили уголовное дело, а вскоре был найден подозреваемый, который сознался в содеянном.

Им оказался 47-летний мужчина, который рассказал, что произошло в тот день. По его словам, во время распития спиртных напитков между ним и потерпевшим возникла ссора из-за того, что его оскорбили обидным словом. После этого подозреваемый взял нож и нанес им удар в область грудной клетки последнего. От полученных травм 33-летний житель Чугуевки скончался.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.