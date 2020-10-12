352 новых шпалы на сумму около 600 тысяч рублей украли в Приморье

Работники ЖД-предприятия в Приморье похитили 352 новых шпалы. Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Правоохранительными органами задержаны двое сотрудников одного из железнодорожных предприятий Приморского края, подозреваемые в хищении со склада предприятия шпал. Мужчины 33-х и 43-х лет умудрились украсть 352 новые шпалы общей стоимостью около 600 тысяч рублей.

Схема преступления была предельно проста: один из сотрудников предприятия вывез шпалы с территории организации, а второй скрыл факт недостачи в учетных документах.

Точнее думал, что скрыл, потому что оперуполномоченными ОЭБ и ПК Линейного отдела МВД России на станции Уссурийск факт кражи был установлен и злоумышленники были найдены. Также найдено похищенное имущество.

Сейчас, уголовное дело, возбужденное следственным отделом ЛО МВД России на станции Уссурийск по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата», направлено в суд. Похитители шпал могут получить до 6 лет лишения свободы каждый.

А пока подельники будут дожидаться суда под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО

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