На "терминатора" из Артема, избившего охранника магазина и полицейского, следком завел уголовное дело

Жителя Артема, устроившего побоище с охранником магазина и правоохранителями, все же задержали. Фото: Инстаграм-паблик artem.news.plus

Следственный комитет в Приморском крае возбудил уголовное дело в отношении жителя Артема, видео с которым взбудоражило соцсети. Мужчину обвиняют по части 2 статьи 318 УК РФ «Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

Инцидент произошел в одном из магазинчиков Артема под названием «Юлия», расположенном на улице Кирова. По словам очевидцев подвыпившего покупателя вывело из себя требование контролера надеть маску. Разбушевавшийся молодой человек некоторое время гонялся за работниками магазина среди стеллажей и сломал одному из них нос.

Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, буйный гражданин набросился с кулаками и на них. Вооруженные правоохранители бегали от хулигана вокруг патрульной машины, в которой в какой-то момент местный «терминатор» выбил ногой одно из стекол. Как сообщали Instagram-паблики, одному из стражей порядка драчун сломал челюсть.

Вот как описывает произошедшее пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю. «11 октября 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение, что некий гражданин, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, ведет себя неадекватно и избивает охрану магазина по улице Кирова в городе Артеме. На место прибыли сотрудники полиции, при задержании мужчина оказал сопротивление и несколько раз ударил руками в голову одного из стражей порядка, причинив вред здоровью».

В конце концов нарушителя спокойствия все же задержали и доставили в отдел. Суд уже избрал для мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу. Продолжается расследование уголовного дела, с места происшествия изъяты видеокамеры, назначены судебные экспертизы, допрошены свидетели.

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