Отопительный сезон в Артеме и Партизанске стартует 15 октября

15 октября тепло придет в дома Артемовского и Партизанского городских округов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Постановления о том, что в Артемовском и Партизанском городском округах 15 октября начнется отопительный сезон издали местные администрации.

В сообщении филиала «Приморской генерации» АО «ДГК» говорится, что организация, а также учреждения социальной сферы, управляющие компании жилищно-коммунального хозяйства произвели заполнение магистральных, разводящих, межквартальных тепловых сетей и систем отопления жилых домов и объектов социально-культурной сферы.

В первую очередь, к отоплению подключат детсады и школы, учреждения здравоохранения, а также жилой фонд. Тепло в дома жителей будет поступать постепенно, по мере заполнения теплотрасс и подключения домов управляющими компаниями.

АО «ДГК» готово обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей на протяжении всего осенне-зимнего периода 2020-2021 годов, заверяет пресс-служба организации.

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