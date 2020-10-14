Казино «Шамбала» под Владивостоком откроется 16 октября

Новый развлекательный комплекс "Шамбала" под Владивостоком Фото: Правительство Приморского края

В пятницу, 16 октября, в интегрированной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) «Приморье» под Владивостоком состоится открытие гостинично-развлекательного комплекса «Шамбала». Как сообщает пресс-служба правительства края, в первой очереди комплекса «Шамбала» построен игровой зал общей площадью 5200 квадратных метров, ресторан Crab House, две площадки быстрого питания и концертная сцена.

Именно на этой сцене в ночь открытия выступит известный российский певец и музыкант Леонид Агутин. Также «Шамбала» подготовила для публики премьеру казино-шоу «Легенды Шамбалы». Во время его презентации будет разыграно среди гостей 300 тысяч рублей.

Технический или «холодный запуск» состоялся в казино в сентябре. Это было сделано для того, чтобы опробовать игорное оборудование, работу точек общепита и адаптировать технические решения. Сейчас все уже готово для стабильно работы.

В «Шамбале» построен игровой зал площадью 5200 квадратных метров Фото: Правительство Приморского края

— Мы будем рады приветствовать гостей на большой вечеринке в честь нашего открытия. Начало программы — в 19:00, предпочтительный дресс-код мероприятия — смарт-кэжуал, наличие паспорта обязательно. Для тех, кто планирует посетить казино впервые, есть возможность пройти предварительную регистрацию на официальном сайте, — сообщили представители казино.

Сообщается, что пока в проект вложено 3,5 миллиарда рублей. Вторую очередь комплекса планируют ввести в эксплуатацию в 2022 году. В нее входят пятизвездочный отель на 270 номеров, спа-зона, банкетный зал и зал для конференций. Общая сумма инвестиций проекта составит 8 миллиардов рублей.

В ночь открытия казино гостей ждет шоу-программа «Легенды Шамбалы» Фото: Правительство Приморского края

Инвесторы и представители Корпорации развития Приморского края ожидают, что новое казино «Шамбала» уже в 2020 году привлечет в игорную зону «Приморье» около 100 тысяч новых посетителей. Предполагается, что казино будет приносить в региональный бюджет 156 миллионов рублей в год.

В 2021 году в игорной зоне «Приморье» должен заработать еще один развлекательный комплекс с казино. Он строится крупным игорным оператором из Королевства Камбоджа. Турпоток в игорную зону, если позволит эпидемическая ситуация, достигнет около 1,2 миллиона человек.

Всего в игорной зоне «Приморье» в рамках первой очереди строительства по проекту предусмотрено 12 развлекательных комплексов с казино с барами, ресторанами, торговыми площадями и другие развлекательными услугами.

СПРАВКА:

ЗАО «Шамбала» — российский оператор в сфере игорного бизнеса. Работает с февраля 2004 года. Компания также управляла казино «Шамбала» в Краснодаре и казино «Шамбала» и «Нирвана» в игорной зоне "Азов-Сити.

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