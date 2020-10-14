Стало известно, что горело на Дальпресс во Владивостоке

Пожар в районе остановки Дальпресс во Владивостоке. Фото: группа фейсбук Vladivostok

Пресс-служба Главного управления МЧС по Приморскому краю сообщила, что пожар в здании по адресу: Владивосток, Океанский проспект, 75а был локализован в 9 часов утра на общей площади 300 квадратных метров.

Сигнал о том, что в районе остановки Дальпресс горит административное здание поступил в пожарно-спасательную службу города Владивостока в 08:06. Уже через 6 минут пожарные были на месте происшествия.

В тушении были задействованы 4 единицы техники и 17 человек личного состава. Пострадавших нет.

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