Откуда в Приморье арбузы и дыни: данные Россельхознадзора

Через фитосанитарные посты в Приморье из Китая в 2020 году провезли 1996,9 тонны арбузов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С начала 2020 года Управление Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области проконтролировало ввоз на территорию Российской Федерации 2775,8 тонны арбузов и дынь.

Больше всего было ввезено через приморские фитосанитарные посты продукции из Китая: 1996,9 тонны арбузов и 636,1 тонны дынь.

Небольшие партии арбузов общим весом 2,9 тонны прибыли из Вьетнама, Таиланда и Японии.

Кроме того, через приморские фитосанитарные посты импортировано 0,4 тонн дынь из Таиланда и Японии.

Пресс-служба ведомства отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт арбузов вырос на 1628,3 тонны и дынь на 228 тонн.

Сообщается, что поступившая продукция соответствует карантинным фитосанитарным требованиям Российской Федерации.

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