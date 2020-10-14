Концепцию застройки острова Елены одобрил градостроительный совет Приморского края

Остров Елены возле Владивостока планируют застроить Фото: пресс-служба правительства Приморского края

На заседании градостроительного совета Приморского края во вторник, 13 октября, были обсуждены четыре проекта, воплощение каждого из которых по своему отразится на облике столицы российского Дальнего Востока. Председательствовал на заседании губернатор региона Олег Кожемяко, сообщила пресс-служба правительства края.

Концепцию застройки острова Елена представил главный архитектор ООО «Оферта Диалог» Кирилл Солгалов. В планах строительство почти 400 тысяч квадратных метров жилья для почти 9 тысяч человек — это более 500 квартир, которые разместятся большей частью в четырехэтажных домах. Разработчики утверждают, что стройка не затронет исторические объекты острова.

Главным катализатором проектов жилищного строительства на острове Елены должен стать мост, который соединит остров с материковой частью города. По словам Олега Кожемяко, к концу этого года проектировщики подготовят предпроект мостового сооружения и другие необходимые документы.

Еще одна концепция, представленная Солгаловым, касается жилой застройки в Первомайском районе Владивостока. По адресу: Слуцкого, 5а, сейчас располагается автобаза и другие промышленные объекты.

— По сути это реновация промышленной зоны, предусматривающая в этом районе создание новых жилых кварталов, — заявил архитектор.

Олег Кожемяко отметил, что перед регионом стоят задачи по увеличению объемов жилищного строительства.

— Правительство Приморья может предложить различные условия для поддержки этого проекта, в числе которых — инженерные сети, субсидирование кредитной ставки до 90%, — сказал глава края.

Кроме того, по словам губернатора, краевые власти будут способствовать упрощению перевода территориальных зон из одной в другую для жилищного строительства.

На заседание градостроительного совета также представили проект второй очереди развития яхт-клуба «Семь Футов». Он предусматривает строительство набережной и марины для катеров и яхт в районе бухты Федорова Амурского залива.

Четвертый рассматриваемый проект касается достройки здания в исторической части города — гостиницы по адресу: Пограничная, 4.

Члены совета поддержали все предложенные проекты, а затем высказали предложения и замечания, которые должны быть учтены перед следующей презентацией строительных инициатив.

В завершение заседания губернатор заявил, что в Приморье необходимо создать Школу архитекторов.

— Нужно продумать и внедрить систему по подготовке профильных специалистов, которые улавливали бы современные тенденции, могли увязать практическое значение с того или иного объекта с тем, как он впишется в существующую среду, — сказал Кожемяко.

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